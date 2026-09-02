Sectores de nueve comunas de la capital sufrirán una interrupción parcial del suministro este jueves 3 de septiembre.

Enel, empresa encargada del suministro eléctrico en parte importante de la Región Metropolitana, informó cuáles serán las zonas y comunas que no tendrán electricidad a raíz de cortes de luz para este jueves 3 de septiembre.

En concreto, se trata de sectores de nueve comunas de Santiago los que verán el suministro cortado parcialmente a propósito de trabajos de la compañía.

El corte de energía afectará principalmente sectores de las comunas de Huechuraba, Providencia, Conchalí, Cerro Navia, Ñuñoa, Peñalolén, Macul, Estación Central y Maipú.





Enel anuncia cortes de luz para nueve comunas de Santiago: Revisa qué zonas estarán sin electricidad y horarios de reposición

Huechuraba, entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Providencia, entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Conchalí, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Cerro Navia, entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Ñuñoa, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Peñalolén, entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Macul, entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Estación Central, entre las 10:00 y las 15:00 horas.

Maipú, entre las 10:00 y las 18:00 horas.