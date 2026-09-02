¡Todos a celebrar! Revisa la parrilla de artistas confirmados para la Fonda Ñuñoa: Corazón de Chile

El evento conducido por Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó encenderá la programación en vivo de Chilevisión durante estas Fiestas Patrias.

Este viernes 18 y sábado 19 de septiembre, Chilevisión transmitirá la Fonda Ñuñoa: Corazón de Chile, una de las celebraciones dieciocheras más grandes y emblemáticas de Santiago que reunirá a destacados artistas de la música y el humor nacional.

El evento será animado por Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó y se realizará en el Parque Estadio Nacional, desde donde será transmitido en vivo por las distintas señales de Chilevisión después de CHV Noticias.

¿Quiénes son los artistas que se presentarán en la Fonda Ñuñoa: Corazón de Chile?

Desde las señales de Chilevisión podrás disfrutar de dos de los cuatro días de fiesta donde y cuando quieras. Revisa el detalle a continuación:

Viernes 18:

Luis Jara

Caña Brava

Melón y Melame

Pibes Chorros

Sábado 19:

Antonio Ríos

El Flaco

Tomo como Rey

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El espectáculo de música y humor también contará con un react dieciochero a cargo del periodista y conductor, Gino Costa, quien acompañará digitalmente esta celebración.