Programas Programación Señal en vivo
/

Chilevisión transmitirá la Fonda Ñuñoa: Corazón de Chile

El espectáculo de música y humor de los días viernes 18 y sábado 19, conducido por Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, saldrá en vivo por la señal.

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

Cuando solo quedan días para las celebraciones dieciocheras, Chilevisión anuncia la transmisión de una de las fondas más grandes y emblemáticas de Santiago, la de Ñuñoa.

Los días viernes 18 y sábado 19, en horario prime, la señal transmitirá en vivo la Fonda Ñuñoa: corazón de Chile. Este espectáculo masivo de música y humor será conducido por Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, mientras que en el react estará Gino Costa.

Los artistas que darán vida a esta gran fiesta del Estadio Nacional serán Luis Jara, Caña Brava, Melón y Melame, Antonio Ríos, Pibes Chorros, El Flaco y Tomo como Rey.

Chilevisión cuenta con una variada trayectoria transmitiendo eventos masivos, como el Festival de Las Condes y El Festival del Huaso de Olmué, entre muchos otros.

Seguir en Seguir en