Chilevisión transmitirá la Fonda Ñuñoa: Corazón de Chile

El espectáculo de música y humor de los días viernes 18 y sábado 19, conducido por Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, saldrá en vivo por la señal.

Cuando solo quedan días para las celebraciones dieciocheras, Chilevisión anuncia la transmisión de una de las fondas más grandes y emblemáticas de Santiago, la de Ñuñoa.

Los días viernes 18 y sábado 19, en horario prime, la señal transmitirá en vivo la Fonda Ñuñoa: corazón de Chile. Este espectáculo masivo de música y humor será conducido por Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, mientras que en el react estará Gino Costa.

Los artistas que darán vida a esta gran fiesta del Estadio Nacional serán Luis Jara, Caña Brava, Melón y Melame, Antonio Ríos, Pibes Chorros, El Flaco y Tomo como Rey.

Chilevisión cuenta con una variada trayectoria transmitiendo eventos masivos, como el Festival de Las Condes y El Festival del Huaso de Olmué, entre muchos otros.