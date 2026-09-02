02/ 09/ 2026 23:25

1 de cada 5 chilenos vive solo: La verdad detrás de los hogares unipersonales y su acelerado aumento

Chile está cambiando: mientras la población crece lentamente, los hogares unipersonales aumentan a un ritmo acelerado. Hoy, una de cada cinco viviendas tiene un solo habitante. Detrás de esa cifra hay nuevas formas de relacionarse, menos hijos, más separaciones y personas que están optando por vivir solas. ¿Estamos frente a una nueva forma de libertad o de vivir la soledad? El reportaje es de Daniella Pierattini.