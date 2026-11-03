“Rotos de dolor”: Murió Jesús de Miguel Alameda tras fuerte choque durante partido en España

El jugador recibió un fuerte impacto en el pecho tras chocar con la rodilla del arquero rival, Jesús Owono. Luego sufrió un paro cardiorrespiratorio y el club informó de su deterioro neurológico.

El futbolista español Jesús de Miguel Alameda, perteneciente al CD Tenerife de la Segunda División de España, falleció este martes.

Según informó el club, el jugador de 30 años murió luego de las graves consecuencias que le dejó el golpe que recibió durante un encuentro con el arquero rival, Jesús Owono.

El equipo lamentó en redes sociales la noticia y aseguraron estar “rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda”.





“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace“, agregaron.

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Violento choque con el rival

Durante el encuentro que se llevó a cabo el lunes, Jesús de Miguel quedó tendido sobre el césped después de recibir un fuerte impacto en el pecho con la rodilla del portero del Andorra.

Tras el accidente, el CD Tenerife informó sobre el deterioro neurológico del deportista luego de ser ingresado de urgencia en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

“La situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente“, señalaron.

Luego del encuentro Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio después del fuerte choque con Owono y se informó que fue sometido a maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).