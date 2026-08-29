Temblor hoy 29 de agosto en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este sábado 29 de agosto se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, sábado 29 de agosto en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.8

Hora: 5:46 horas

Epicentro: 32 km al O de Pichidangui

Profundidad: 30 km

Magnitud: 3.4

Hora: 4:50 horas

Epicentro: 115 km al O de Tongoy

Profundidad: 30 km

Magnitud: 3.3

Hora: 4:45 horas

Epicentro: 73 km al O de Mina La Escondida

Profundidad: 72 km

Magnitud: 3.2

Hora: 3:01 horas

Epicentro: 90 km al O de San Antonio de los Cobres

Profundidad: 205 km

Magnitud: 4.1

Hora: 1:24 horas

Epicentro: 82 km al O de San Antonio de los Cobres

Profundidad: 191 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?