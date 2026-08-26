“Lo descubrió”: Sergio Rojas explica “aberrante” secreto que Coté López le guardaría a Luis Jiménez

Según indicó Sergio Rojas, esta sería la razón por la cual Luis Jiménez perdonó la infidelidad de Cote López y Mauricio Pinilla en 2007.

Este martes, Sergio Rojas aseguró que Luis Jiménez tendría un secreto que Coté López le habría guardado durante mucho tiempo.

El comunicador dio luces de lo que sería y explicó que esta sería la razón por la cual el asistente técnico perdonó la infidelidad de Coté con Mauricio Pinilla en 2007.





¿Luis Jiménez guarda un secreto?

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, Sergio comentó: “Una de las grandes razones de por qué Coté López dejó a Luis Jiménez no solo fue por su doble vida”.

En esa línea, agregó: “Sino que además fue porque en un minuto lo descubrió o entre sus enseres descubrió algunas cosas que para ella eran aberrantes”.

“Después esas mismas cosas aberrantes fueron las que ella habría incorporado en su vida y por las cuales hoy Gala Caldirola la tendría en sus manos”, detalló.

Por otra parte, Luis Sandoval relató que Coté “le sabría algo muy importante o muy impactante a Luis Jiménez y que sería un acuerdo y que ella nunca lo revelaría y que por eso en cierta medida él le perdonaría tantas cosas a ella”.

Al respecto, Rojas expuso que esta especie de secreto entre Luis y Coté habría sido la razón por la cual Luis perdonó la infidelidad de López con Mauricio Pinilla en 2007.