Pidió que “se deje de hacer daño a niños”: Papá de Cote López alzó la voz tras infidelidad de su hija con Luis Jiménez

Gonzalo López aseguró que “la lección ya está aprendida” e hizo hincapié en que se debe pedir disculpas a quien corresponda.

Este martes, Gonzalo, padre de Cote López, rompió el silencio y se refirió al escándalo mediático tras la infidelidad de su hija con el Mago Jiménez.

El hombre hizo hincapié en que se dejen de lastimar niños por cómo han actuado sus padres, puesto que todas las partes involucradas tienen hijos, la mayoría menores de edad.





¿Qué dijo Gonzalo López?

A través de su cuenta de Instagram, el hombre señaló: “Espero que lo que se venga hoy día, se le pida disculpas a la persona que corresponde”.

En esa misma línea, agregó: “Se deje de hacer daño a niños por el actuar de sus padres y se dediquen a vivir la vida en paz”.

“Yo creo que la lección ya está aprendida, así que ojalá que se salgan los 3 mil copuchentos de más que tengo en la cuenta, que podamos seguir disfrutando”, indicó.

Cabe destacar que el equipo de Plan Perfecto encontró a Cote López en el aeropuerto al llegar a sus vacaciones en Punta Cana, donde ella rompió el silencio y también admitió que le pedirá disculpas a Gala Caldirola, la expareja de Luis Jiménez.

Finalmente, Gonzalo eliminó la publicación a los minutos, pero la historia fue rescatada por el portal Noticias Espectáculos.

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