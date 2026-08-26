Alerta por tormentas eléctricas para HOY en la región Metropolitana

Senapred informó que la medida estará vigente a partir de este miércoles y hasta que las condiciones así lo ameriten, considerando el evento meteorológico que afecta a la zona.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este miércoles Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana, debido al evento meteorológico que afecta a la zona.

El organismo informó que la medida se debe a las distintas alertas emitidas por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para este miércoles y jueves.

Entre ellas, una por tormentas eléctricas en la cordillera de la costa y en el valle , otra por probables tormentas eléctricas con fuertes rachas de vientos en la precordillera y cordillera, y una por viento normal a moderado en la Región Metropolitana.





Senapred declara Alerta Temprana Preventiva en la Región Metropolitana

Senapred precisó que la Alerta Temprana Preventiva está vigente a partir de este miércoles y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Además, explicó que corresponde a “un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza. Con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia“.