Contraloría detecta casi $800 mil millones sin movimiento en cuentas públicas desde 2020

El ente fiscalizador aclaró que, si bien el hecho “no constituye por sí solo una irregularidad”, traería aparejado una serie de complicaciones para las distintas entidades involucradas.

Contraloría General de la República (CGR) informó este miércoles la detección de $796 mil millones de pesos en saldos contables sin movimiento en organismos del sector público y municipal.

La División de Contabilidad y Finanzas Públicas del organismo precisó que los recursos estaban en cuentas financieras que están inactivas desde 2020 a 2024 y que seguían sin movimientos a marzo de este año.

En el desglose, de los $796 mil millones sin movimiento, $641 mil millones corresponden a dineros en cuentas del sector público, mientras que los $154 mil millones restantes a aquellas del sector municipal.

La información fue recopilada por el Sistema de Contabilidad General de la Nación (SICOGEN).





Contraloría aclara que saldos sin movimientos “no constituye por sí sola una irregularidad”, pero “genera riesgos”

A través de un comunicado, el organismo aclaró que el hecho de que los recursos no hayan sido transferidos y se mantengan en cuentas inactivas “no constituye por sí solo una irregularidad”.

No obstante lo anterior, Contraloría afirmó que “su permanencia prolongada genera riesgos relevantes para la gestión de recursos públicos”.

Ante eso, ejemplificó: “La posibilidad de perder recursos que deben ser recuperados mediante acciones de cobranza, la existencia de fondos transferidos que no están siendo utilizados para los fines previstos y la disponibilidad de información financiera desactualizada o poco confiable para la toma de decisiones”.

Debido a eso, el ente fiscalizador comunicará los antecedentes a las entidades involucradas. Así, instruirán que se efectúen las acciones correspondientes, se regularice la situación y se fortalezcan los mecanismos de control y seguimiento.