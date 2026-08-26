Sernatur abre 16 mil nuevos cupos de Vacaciones Tercera Edad

El programa de Sernatur, que este año cumple 25 años, abrirá 16 mil nuevos cupos de viaje a través de dos modalidades. Detalles a continuación.

Hace unos días, se realizó el 4° Encuentro de Agencias de Viajes del programa Vacaciones Tercera Edad de Sernatur, donde se reunieron cerca de 80 agencias y touroperadores que forman parte activa de la cadena comercial del programa.

En dicha instancia también se dieron a conocer algunas de las novedades que tendrá el programa de turismo interno de Sernatur para los próximos meses, como la apertura de 16 mil nuevos cupos de viaje: 6.000 para la modalidad Escapadas (viajes de 2 a 3 noches); y 10.000 para la modalidad Clásico (viajes de 4 a 7 noches).

Además, desde este segundo semestre, la comercialización de ambas modalidades se unificará a través del Sistema SAVE, plataforma que operaba con éxito en Escapadas y que ahora se extiende a la modalidad Clásico.

Las personas interesadas en adquirir paquetes turísticos sin necesidad de postulaciones pueden consultar el listado de agencias oficiales y destinos en el sitio web www.vacacionesterceraedad.cl.

Todos los paquetes de viajes desarrollados por el Programa Vacaciones Tercera Edad están dirigidos principalmente a la población de adultos mayores de 60 años, sin embargo, los requisitos variarán dependiendo de cada modalidad (clásico y escapadas) y el tipo de cupo a través del cual se realizará el viaje. Conoce aquí los detalles.