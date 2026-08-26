Giro en caso de Paz Ramírez: Buscan a otro conductor tras identificación de nuevo vehículo

La Fiscalía Oriente determinó que el vehículo que se había identificado en un inicio no corresponde al que estuvo involucrado en el accidente y continúan en la búsqueda del responsable.

El caso del atropello a Paz Ramírez sufrió un giro en las últimas horas, luego de que se conociera que el auto que se había identificado no correspondería al que efectivamente causó la muerte de la cineasta.

La municipalidad de Providencia entregó los registros del accidente ocurrido en la intersección de las avenidas Andrés Bello con Manuel Montt a la Fiscalía Oriente.

Inicialmente, las imágenes permitieron identificar a un vehículo cuyo dueño correspondía a un ciudadano venezolano de 72 años, con domicilio registrado en Talcahuano, región del Biobío, pero no correspondería al responsable.





Buscan a nuevo conductor

Tras el análisis de las imágenes la Fiscalía descartó que el vehículo involucrado en la muerte de Paz Ramírez sea el que se apuntó en un inicio.

El hecho quedó al descubierto luego de que diligencias del OS9 de Carabineros confirmaran que la placa patente que se tenía respecto de aquel propietario no se condice con el modelo del auto que participó de este fatal atropello.

Sobre el nuevo auto identificado, tras corroborar la información con la placa patente, se informó que el dueño sería un hombre venezolano de 44 años.

Sin embargo, ni el sujeto ni el vehículo tiene un domicilio asociado por lo que todavía se trabaja para dar con el paradero del conductor que causó la muerte de Paz Ramírez.