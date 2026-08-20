20/ 08/ 2026 07:27

Persecución policial termina con dos detenidos tras robo de vehículo a conductor de app en San Bernardo

Dos hombres de 19 y 21 años fueron detenidos tras una persecución policial en la comuna de San Bernardo. Esto, luego de que un conductor de app denunciara el robo de su vehículo. La víctima denunció rápidamente, lo que permitió a Carabineros poder rastrear el vehículo a través del GPS. En tanto, el conductor de app detalló que los delincuentes estaban vestidos como constructores. Al llegar al final del trayecto “me dicen: ‘Aquí te tiraste'”, y lo intimidaron con armas blancas.