Detienen a padre de menor de 5 años intoxicado por cocaína en Viña del Mar

La audiencia de formalización de este sujeto quedó fijada para la jornada de este lunes 31 de agosto, mientras el menor se mantiene hospitalizado fuera de riesgo vital.

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Viña del Mar confirmaron la detención del padre de un niño de 5 años que ingresó al Hospital Dr. Gustavo Fricke con un cuadro convulsivo el pasado viernes 28 de agosto.

Tras exámenes de rigor se confirmó que el menor se encontraba intoxicado con cocaína, por lo que comenzaron las diligencias respectivas para esclarecer los hechos que terminaron confirmando la presencia de envoltorios con droga al interior de su vivienda.





Qué se sabe de la detención del padre en Viña del Mar

El subprefecto Pablo Hernández Concha, jefe de la Bicrim de Viña del Mar, detalló que a petición del Ministerio Público “se desarrollaron diversas diligencias policiales, las cuales culminaron con la detención en flagrancia del padre (48) en el sector de Recreo de esta ciudad, por el delito de lesiones menos graves en contexto de Violencia Intrafamiliar (VIF)”.

Debido a esto, el hombre fue puesto ante el Tribunal de Garantía de Viña del Mar, donde se le decretó prisión preventiva. Asimismo, se estableció que la audiencia de formalización se llevará a cabo este lunes 31 de agosto.

Respecto a la salud del menor, este se encuentra hospitalizado y fuera de riesgo vital.