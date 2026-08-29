29/ 08/ 2026 22:29

Tras fiscalización: Ambulantes e inspectores municipales protagonizan violenta batalla campal en Viña del Mar

Una fiscalización de rutina en el centro de Viña del Mar terminó con una violenta pelea entre comerciantes ambulantes e inspectores municipales luego de que los intentaran retirar del lugar, sin embargo, la dueña de un local cercano acusó haber sido víctima del violento actuar de los guardias, detallando que incluso fue lanzada al suelo tras defender a su hijo que era acusado injustamente.