La Mejor Empanada de Pino de Santiago 2026: En qué comuna se ubica y cuánto cuesta

Después de probar 70 empanadas a ciegas, los jueces eligieron a una de La Florida. Revisa a continuación todos los detalles de la ganadora.

Con las Fiestas Patrias a la vuelta de la esquina, el Círculo de Cronistas Gastronómicos llevó a cabo su edición número 23 del concurso a la Mejor Empanada de Pino de Santiago.

En esta cata a ciegas se analizó el sabor, la masa, la calidad de los ingredientes y muchos otros detalles de 70 locales diferentes de la capital, en donde finalmente se premió a la comuna de La Florida.

Dónde está la Mejor Empanada de Pino de Santiago

En esta ocasión la empanada ganadora es del local “Los Lobos de Ita”, ubicada en La Florida, específicamente en la Andalién #7399.

Respecto a su valor, la unidad cuesta $2.000, por lo que también recibió el premio a la Mejor Empanada según Precio/Calidad.