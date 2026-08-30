“Se arriendan personas”: Revelan peculiar aplicación para buscar acompañantes en Chile

Un amigo para ir a jugar a la pelota o para salir a tomar un café y que te tome fotografías, son algunos de los “servicios random” que se ofrecen en esta plataforma.

La creadora de contenido Verónica Díaz compartió en sus redes sociales un nuevo descubrimiento que hizo en internet y que la dejó en shock: una app para “arrendar personas”.

Precios accesibles, “servicios random” y “todo lo que se puedan imaginar y lo que no se puedan imaginar, lo van a encontrar”, es lo que ofrece esta aplicación, según la influencer.

¿En qué consiste la app para “arrendar personas”?

Se trata de Mambo App, una plataforma gratuita en que las personas se ofrecen para acompañar a citas, bodas y eventos de todo tipo por precios que van desde los $10 mil aproximadamente, según el sector.





Lo llamativo de esto es que en el catálogo también se encuentran ideas más peculiares como “amigo para pichangas”, “servicios para poner a prueba a tu pareja” y “llamadas nocturnas”.

No obstante, en la aplicación igualmente puedes encontrar propuestas serias como personas que saquen a pasear a tus mascotas, clases particulares, sesiones de fotos, etc.

“No me hubiera imaginado que se pudiera cobrar por muchas cosas que ofrecen ahí (…) ahora se puede hacer plata con cualquier cosa (…) pero bueno así están los tiempos”, comentó Verónica divertida con la situación.

Revisa aquí el video: