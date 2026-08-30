Cambio de hora en Chile: ¿Cuándo hay que ajustar los relojes?

El próximo cambio de hora marcará el regreso del horario de verano en gran parte del país. Revisa la fecha exacta, cuánto habrá que adelantar los relojes y qué regiones quedarán fuera de la modificación.

El cambio de hora en Chile ya tiene fecha definida. En los próximos días, gran parte del país deberá adelantar sus relojes para dar paso nuevamente al horario de verano.

La modificación está establecida por el Decreto Supremo N° 98, publicado en julio de este año, que fijó el régimen de horario oficial para los próximos años.

¿Cuándo es el cambio de hora en Chile?

El cambio se realizará durante la noche del sábado 5 de septiembre de 2026 .

En concreto, cuando los relojes marquen las 23:59 horas, al minuto siguiente no será las 00:00, sino que se deberá pasar directamente a la 01:00 de la madrugada del domingo 6 de septiembre.

Es decir, quienes deban realizar el ajuste tendrán que adelantar sus relojes en 60 minutos .

El cambio permitirá pasar del actual horario de invierno al horario de verano, extendiendo las horas de luz natural durante las tardes.





¿Qué regiones no cambian la hora?

No todo Chile deberá modificar sus relojes. Las regiones de Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena mantienen de manera indefinida el horario UTC-3, por lo que no deberán realizar este cambio de hora en septiembre.

El ajuste sí corresponde a gran parte del territorio continental y al Chile Insular Occidental.

En Rapa Nui y las islas Salas y Gómez, el cambio se realizará de acuerdo con su horario local: cuando sean las 22:00 horas del sábado 5 de septiembre, los relojes deberán adelantarse a las 23:00 horas.

¿Hasta cuándo estará vigente el horario de verano?

El horario de verano que comenzará en septiembre estará vigente hasta el sábado 3 de abril de 2027.

De acuerdo con el calendario establecido en el decreto, durante la noche de ese día se producirá el siguiente cambio de hora, con el retorno al horario correspondiente al período de invierno.