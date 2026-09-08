La emoción de Paz Gallo tras conquistar el primer Red Bull Cerro Abajo femenino: “Todavía no lo dimensiono”

En entrevista con CHV Deportes, la joven de 23 años relata su histórico triunfo en Stuttgart que incluyó una extensa preparación, nervios y mucho trabajo psicológico. “Ha sido una locura”, comentó.

Paz Gallo entró en la historia del deporte chileno. La rider nacional brilló el último fin de semana en Stuttgart, Alemania, y ganó la primera edición femenina del Red Bull Cerro Abajo 2026.

Con un tiempo de 1:55.617, “Pachi” superó a la local Nina Hoffmann en el trazado de 1,2 kilómetros y consagró un proceso que incluyó esfuerzo, sacrificios, nerviosismo y mucha pasión.

A horas de aterrizar en Santiago, la deportista nacional conversa con CHV Deportes y reconoce que todo “ha sido una locura”.

“En redes sociales esto explotó. Agradezco a todos los chilenos y todos los medios que me han reposteado. Estoy muy emocionada por todo el cariño que me han dado. En el aeropuerto, se me acercaron personas a felicitarme”, comenta.





La dedicación de Paz Gallo

La joven de 23 años confiesa que el ganar la carrera no era su principal objetivo, menos aún dimensionaba el significado de su hazaña.

“Yo iba preparada para competir en la Copa del Mundo, que es lo que yo hago principalmente, competir en tierra. No tenía para nada presupuestado que fuéramos a ganar. Fue una locura, no me lo imaginé hasta que ya pude hacer la pista bien, me sentí cómoda. Todavía no lo dimensiono. Estoy aterrizando recién sobre lo que fue y lo que se viene para adelante”, sostiene.

Gallo retrata parte de su victoria en su vlog en YouTube, donde admitió durante las prácticas que hubo un salto en el que sintió nervios, aspecto mental que también es parte de su preparación.

“En el vlog quise transmitir lo real que es estar ahí, el nervio que se siente cuando uno tiene que ir a desbloquear un salto de 15 metros o tirarse de un puente. Son saltos que intimidan mucho y nos cuesta el desbloqueo mental”, remarca.

En ese punto, la ciclista insiste en que “quizás puedo tener la técnica, pero está la cabeza de decidirse a ir y casi que obligarse a tirarse, confiando en las capacidades que uno tiene, eso es lo difícil”.

“Si te quedas pensando mucho o le das más vueltas es peor, porque piensas en más escenarios que pueden ser catastróficos. La idea es jugar todo el rato al final con la mente y cuando ya desbloqueas el salto, la adrenalina junto con la emoción es demasiado bacán, el DH urbano te da una adrenalina tremenda y cuando ya puedes desbloquearlo, la emoción es cuática”, agrega.

Sobre el trabajo psicológico, la rider relata que “no solamente ando en bici en la calle. Voy al cerro, hago rutas, voy al gimnasio, trabajo con psicólogo deportivo, todo es un complemento que me ayuda a saber cómo enfrentar cada obstáculo, cómo sacarse los malos pensamientos, cosas que no son reales, que no han pasado. Al final va mucho en confiar en lo que uno sabe hacer”.

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El amor por la bicicleta y lo que viene

La pasión de Pachi por la bicicleta comenzó a los 3 años, donde le pidió a su padre que “sacara las rueditas” para disfrutar de un pequeño cerro que tenía en su casa en Santiago.

Esto dio paso a las competencias y a llegar a ser campeona panamericana en descenso el 2025, dándose cuenta de que justamente esta disciplina “era la que al final más me llenaba porque “la emoción es brutal”.

Como todo deportista, los logros llegan junto a importantes sacrificios. “Yo no estudié por creer en el proyecto que es Pachi como deportista. Al final uno se arriesga, porque uno no sabe cómo va a ser el futuro, si te va a ir bien o mal, pero le he metido mucha disciplina”, manifiesta.

“Mi familia me apoya al 100%. Hay que dejar muchas cosas de lado, el carrete, juntarse con los amigos, pero también hay que tener un equilibrio y buscar con qué gente quieres vivir este proceso. Yo pienso y quiero vivirlo con la gente que esté más en línea conmigo, con el deporte”, añade.

Sobre su futuro, Gallo pone el foco en una competencia en México en plenas Fiestas Patrias y en un 2027 en el que sueña con seguir haciendo historia.