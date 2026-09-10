Spoiler a La Roja: Sporting Braga confirma nominación de Jetzen López para amistosos de septiembre

Con miras a los duelos ante Canadá, Estados Unidos y México, el club portugués anunció en sus redes sociales que el joven de 19 años fue convocado por el entrenador Nicolás Córdova.

Los preparativos de la Selección Chilena para los amistosos de septiembre ya comenzaron, partidos que tendrán como gran novedad la presencia de Jetzen López.

Previo a la oficialización de la nómina, Sporting Braga se adelantó a La Roja y confirmó que el joven de 19 años fue convocado por el entrenador Nicolás Córdova.

A través de las redes sociales de su elenco formativo, los portugueses ratificaron el llamado del mediocampista.





Jetzen López, el joven de raíces australianas que llega a La Roja

El futbolista es categoría 2007 y nació en Australia. Es de padre chileno y madre océanica y desde niño incursiono en el fútbol.

Comenzó su carrera en las inferiores del Vitoria Setúbal de Portugal, pasando posteriormente a las cadetes del Sporting Braga.

López no ha sido considerado para el primer equipo, manteniéndose en la Sub 23 de los lusos en los que ya marcó 2 goles esta temporada.

Si bien pasó por la Selección Sub 18 de Australia, el volante aceptó el llamado de La Roja y apuesta a ser una alternativa de cara al nuevo proceso.