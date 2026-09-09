Arturo Vidal alaba a Leandro Hernández y aclara similitud con Alexis Sánchez: “Tiene cosas parecidas”

El King destacó el rendimiento del joven de 21 años, aunque le remarcó que debe quedarse en el Cacique a disputar la próxima Copa Libertadores.

Varios elogios dedicó Arturo Vidal a Leandro Hernández, joven figura de Colo Colo al que invitó para una de sus transmisiones por redes sociales.

El delantero de 21 años se transformó en pieza importante para el Cacique, ganándose los halagos del King que afirmó que es “el jugador más vendible a Europa en estos momento. El Chino tiene que costar caro, este es de los buenos”.

De todas formas, el capitán de Los Albos apuntó que el ariete debe permanecer en el club al menos hasta jugar la próxima Copa Libertadores.





La similitud entre Leandro Hernández y Alexis Sánchez

En medio de la conversación, una de las opiniones aseguró que hay un parecido futbolístico entre el canterano del Popular y Alexis Sánchez.

Al respecto, Hernández lo tomó con felicidad y comentó: “Es un ídolo, yo lo miré de chico y todo lo que hizo en su carrera es increíble. Que te comparen con alguien así te pone feliz y te motiva más a seguir”.

En ese punto, Vidal sostuvo: “Se gira súper rápido, por eso te digo que tiene cosas parecidas a Alexis. En el medio es muy difícil cuando tienes jugadores que te giran rápido. El Chino tiene eso de girarse y frenar en un segundo”.

Adicionalmente, el ex Bayern Múnich y Barcelona hizo un análisis en general sobre los jóvenes nacionales, remarcando que “los jugadores tienen que debutar antes en el primer equipo, como a los 17 o 18 años. Y si tienen la posibilidad y la rompen, irse a los 19 o 20 años”.

“El Chino se demoró un poco más porque hubo cambios de entrenadores y estuvo en la Sub 20. Eso pasa (en las selecciones juveniles) que sacan a los jugadores cuando están en el primer equipo. Piensan que hacen un bien y es al revés. Cuando van a un Sudamericano a un Mundial, está bien, pero a jugar amistosos, creo que hacen un daño”, agregó.