Noche UFC | Ignacio Bahamondes vs Muslim Salikhov: Hora y cómo ver EN VIVO en Chile a La Jaula
El peleador chileno se vuelve a subir al octágono de la UFC y debutara en una nueva categoría, peso welter.
Este sábado se realiza la esperada Noche UFC en el Desert Diamond Arena de la ciudad de Glendale, Arizona, Estados Unidos.
El evento marca regreso de Ignacio Bahamondes tras más de cinco meses, ya que su último combate fue a finales de marzo cuando cayó por decisión unánime ante Tofiq Musayev.
El chileno se mide al ruso Muslim Salikhov debutando en una nueva división. Se trata del peso welter 170 libras (77.1 kg).
Cabe señalar que desde su debut en la empresa de artes marciales más importante del mundo en abril de 2021, La Jaula siempre había competido en peso ligero 155 libras (70.3 kg), donde incluso llegó al top 15 en junio de 2025.
¿Qué es Noche UFC?
Noche UFC es un evento especial de la UFC, el cual se realiza anualmente en septiembre en el marco de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos y cercano a la fecha de la Independencia de México (16 de septiembre).
El evento se caracteriza por tener en su cartelera presencia mayoritaria de peleadores latinos, en especial mexicanos. El combate estelar de este año es: Jean Silva vs. José Miguel Delgado.
¿Cuándo y a qué hora es Noche UFC?
El evento se realizará este sábado 12 de septiembre. Los combates preliminares inician a las 15:00 horas de Chile. Mientras que las estelares están programadas a partir de las 18:00 horas.
Ignacio Bahamondes y Muslim Salikhov animan el sexto y penúltimo combate de las preliminares, por lo que debería saltar al octágono entre las 17:00 y 17:30 horas de Chile aproximadamente.
¿Dónde ver en vivo y online a Ignacio “La Jaula” Bahamondes?
El evento será transmitido de forma exclusiva por la plataforma Paramount+.
Cartelera completa Noche UFC
Cartelera principal:
- Jean Silva (6) (Brasil) vs. José Miguel Delgado (EE.UU.), peso pluma (pelea estelar)
- Brandon Moreno (8) (México) vs. Joseph Morales (EE.UU.), peso mosca
- Tommy McMillen (EE.UU.) vs. Marwan Rahiki (Marruecos), peso pluma
- Manon Fiorot (2) (Francia) vs. Alexa Grasso (3) (México), peso mosca femenino
- Waldo Cortes Acosta (5) (República Dominicana) vs. Curtis Blaydes (6) (EE.UU.), peso pesado
- David Martínez (8) (México) vs. Dan Ige (EE.UU.), peso gallo
Preliminares:
- Tim Elliott (EE.UU.) vs. Edgar Chairez (México), peso pactado
- Ignacio Bahamondes (Chile) vs. Muslim Salikhov (Rusia), peso welter
- Yousri Belgaroui (Países Bajos) vs. Djorden Santos (Brasil), peso medio
- Drakkar Klose (EE.UU.) vs. Tommy Gantt (EE.UU.), peso ligero
- Rafa García (México) vs. Rongzhu (China), peso ligero
- Sean King III (EE.UU.) vs. Jessie Rosas (México), peso pluma
- JJ Aldrich (15) (EE.UU.) vs. Regina Tarin (México), peso mosca femenino