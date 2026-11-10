A días del accidente: La decisión que tomó Leandro Hernández tras chocar en estado de ebriedad

El joven de 21 años quedó con firma mensual, arraigo nacional y retención de su licencia por la colisión el pasado domingo 8 de noviembre.

Por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones graves fue formalizado el pasado domingo Leandro Hernández, futbolista de Colo Colo que protagonizó un accidente en Providencia.

En la madrugada del 8 de noviembre, el delantero colisionó con otro vehículo a la altura de Avenida Los Leones con Pocuro.

Tras quedar con las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y retención de su licencia de conducir, lo que se dio el mismo día que el Cacique se consagró campeón de la Liga de Primera, el jugador tomó una radical decisión personal.





Leandro Hernández cerró su Instagram

Horas después de protagonizar el incidente, el joven de 21 años tomó una tajante determinación y cerró su cuenta de Instagram.

Si bien en un primer momento dejó su perfil como privado, finalmente optó no saber más de esta red social en la que publicaba diverso contenido relacionado a Los Albos.

Producto de esta situación, en la que se dio un plazo de 120 días para investigar, Hernández arriesga una pena de entre 541 días y tres años de cárcel.

El choque dejó a la persona que conducía el otro automóvil con varias lesiones, aunque se aclaró que no está en riesgo vital.

A esto se sumó la situación personal del delantero, donde su pareja aseguró que iba junto a otra mujer y que se enteró por la prensa de lo ocurrido.