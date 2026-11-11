Festival de Olmué 2027 confirmó parrilla completa: Revisa quiénes se presentarán cada noche

El emblemático certamen se realizará del 14 al 17 de enero en El Patagual y volverá a las pantallas de Chilevisión con Diana Bolocco y José Miguel Viñuela en la animación.

El Festival del Huaso de Olmué dio a conocer la parrilla de su edición número 56, que se realizará entre el jueves 14 y el domingo 17 de enero de 2027 en el anfiteatro El Patagual.

Bombo Fica, Los Pericos, Illapu, Cami, Francisca Valenzuela y Javiera Mena figuran entre los nombres confirmados para las cuatro jornadas.

El certamen volverá a ser transmitido por Chilevisión, con Diana Bolocco y José Miguel Viñuela a cargo de la animación.

La edición de 2027 marcará el inicio de una nueva etapa que se extenderá hasta 2032, con la producción de Bizarro Live Entertainment.

Bombo Fica abrirá la primera noche después de la obertura inaugural. Así, será el primer comediante en abrir una jornada del festival.





Parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2027

Jueves 14 de enero

Obertura inaugural

Bombo Fica

Los Pericos

El Llanero de Ñuble

Viernes 15 de enero

Obertura a cargo de Los Mismos de Siempre

Illapu

Tachuela Chico, Pastelito de Chile y Junior

Cami

Sábado 16 de enero

Obertura a cargo de Semillitas Corraleras

Fran Valenzuela

Maly Jorquiera

Javiera Mena

Domingo 17 de enero