¡Ya tenemos fecha! Descubre cuándo se emitirá el Festival del Huaso de Olmué por Chilevisión

Chilevisión, el canal de los festivales, ya se prepara para la próxima edición en el escenario El Patagual, donde la música y la tradición folclórica nacional serán los grandes protagonistas. Además, ya se abrió la convocatoria para participar del certamen.

La Ilustre Municipalidad de Olmué confirmó que la próxima edición del Festival del Huaso de Olmué se realizará desde el jueves 14 al domingo 17 de enero de 2027, en el tradicional escenario El Patagual y que será transmitida por Chilevisión.

Serán cuatro días donde se llevará a cabo uno de los encuentros más importantes de Chile para la promoción de la música y la cultura folclórica.

Esta nueva etapa también busca fortalecer el vínculo con la comunidad de Olmué, ampliar el alcance nacional del certamen y proyectar la tradición del Patagual hacia nuevas audiencias.

Convocatoria a la competencia folclórica

Junto con dar a conocer las fechas del certamen, la organización invitó también a participar a todos aquellos autores, compositores e intérpretes con obras originales y de su propia autoría que contengan la raíz folclórica nacional.

En esta edición, cada participante seleccionado para el certamen recibirá $1.500.000. Además, el primer lugar obtendrá $8.000.000, el segundo $5.000.000 y el tercero $4.000.000, junto con el tradicional “Guitarpín”.

Para inscribirse, debes rellenar el formulario que encontrarás en el siguiente link. El período de recepción de postulaciones se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre de 2026 a las 17:00 horas.