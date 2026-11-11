Bus con carabineros atropella a mujer en el centro de Concepción

El hecho ocurrió a la altura de la intersección de las calles Salas con O’Higgins y la víctima es una joven de unos 22 años.

Un bus que transportaba carabineros en el centro del Concepción, región del Biobío, protagonizó un accidente de tránsito al atropellar a una mujer.

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, el hecho ocurrió a la altura de la intersección de las calles Salas con O’Higgins y el bus transportaba a personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, a raíz de una marcha estudiantil que se realizó en el centro de la ciudad.





El citado medio agregó que de acuerdo a los primeros antecedentes, se trataría de una mujer extranjera, de unos 22 años.

Al lugar llegó personal del SAMU, que atendió a la víctima en el lugar para luego ser trasladada hasta el Hospital Regional de Concepción.

El capitán Miguel Hernández, de la 1° Comisaría de Concepción, señaló: “Conforme a información preliminar, tuvo un golpe en la cabeza. Yo pude conversar con ella, se fue consciente, sí con un golpe del que se quejaba, de un dolor en el cráneo, en la parte posterior de su cabeza”.