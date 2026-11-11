“¡No estuve ahí!”: Rocío Marengo se indignó tras ser vinculada con la carpa VIP en la misa del Papa León XIV en Argentina

Durante la misa que el sumo pontífice hizo en Palermo, se instaló una carpa VIP donde se recibió a políticos y famosos con vista privilegiada al escenario y servicio de comida.

Este miércoles, Rocío Marengo desmintió tajantemente los rumores que la vinculaban a haber estado en un sector privilegiado en la misa del Papa León XIV en Argentina.

El sumo pontífice ofreció una misa en Monumento de los Españoles, en el sector de Palermo, Buenos Aires, el pasado lunes.





¿Qué pasó con Rocío Marengo?

En dicho lugar se instaló un sector VIP, que incluía una carpa para protegerse del clima, vistas privilegiadas al escenario y un servicio de comida que se habría pagado con fondos públicos.

En la lista había una serie de figuras políticas y celebridades argentinas: Jorge Macri, Yanina Latorre, Zulemita Menem, Zulema Yoma, Carolina “Pampita” Ardohain, Florencia de la V, Valeria Mazza, entre otros.

Además, se rumoreó que Rocío Marengo estuvo en dicho lugar y ella desmintió los hechos tajantemente en Instagram: “Me da mucha tristeza tener que hacer esta aclaración, especialmente en un momento tan lindo y significativo como fue la visita del Papa a nuestro país”.

En esa misma línea, agregó: “¡No estuve ahí! ¡Ni siquiera estaba en Argentina!”, dijo Marengo, quien se encuentra en Chile.

“Que el mensaje del Papa no se pierda entre tanta polémica. Que la fe nos una y no nos enfrente (…) Dejen de cortar y pegar. No estuve. No estoy en Argentina”, concluyó.

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