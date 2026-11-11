“He sufrido una recaída”: Don Omar preocupa por su estado de salud y pone en duda su gira mundial

El artista puertorriqueño compartió una imagen con la que alertó al público, en la que se encuentra con una sonda intravenosa en un centro médico. De esta manera, informó la cancelación de tres conciertos.

Don Omar comunicó este miércoles una lamentable noticia para los fanáticos norteamericanos que esperaban verlo en sus conciertos fijados para los próximos días en Estados Unidos y Canadá.

El reggaetonero compartió una imagen con la que alertó al público, en la que se encuentra con una sonda intravenosa en un centro médico, en medio de su gira con la que vendrá a Chile el 27 de octubre de 2027.

El puertorriqueño debía presentarse esta semana en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City, shows que tuvieron que ser cancelados debido a su estado de salud.

Respecto a la suspensión, Don Omar aseguró que “me cuesta muchísimo tener que volver a dirigirme a ustedes con una noticia como esta. Tenía toda la fe y la ilusión de poder cerrar esta primera etapa de nuestra gira”.

“Después de regresar a los escenarios este pasado fin de semana confiaba en que mi recuperación iba por buen camino. Lamentablemente, he sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado “, reveló.





En ese sentido, el artista explicó que “por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo. Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable”.

“Lo que más me duele es saber que ya habían reorganizado sus planes, sus viajes y sus compromisos. Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera”, agregó.

Asimismo, Don Omar afirmó que “he hecho lo posible por cumplir con cada uno de ustedes y me duele profundamente no poder hacerlo ahora”.

“Les pido disculpas de corazón. Mi deseo sigue siendo poder reencontrarme con ustedes, pero hoy tengo que aceptar que necesito tiempo para recuperarme completamente“, concluyó.

Pese a que Don Omar no ha entregado mayor información sobre las fechas canceladas y los próximos conciertos, las entradas para su show en Chile se venderán el 19 de noviembre.