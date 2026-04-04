“Es un tesoro”: Rocío Marengo enterneció las redes con video de su hijo al cumplir cuatro meses

La modelo y ex chica reality argentina se llenó de buenos comentarios tras compartir un registro de su hijo Isidro, celebrando cuatro meses de vida.

Rocío Marengo llenó de ternura sus redes sociales, tras compartir un video de su hijo Isidro celebrando sus cuatro meses de vida.

“Gracias por llegar a nuestras vidas y llenarlas de tanto amor“, comenzó describiendo la modelo argentina en la publicación.

Cabe recordar que el bebé nació a fines del año pasado producto de su relación con Eduardo Font.





Rocío Marengo enterneció las redes con video celebrando los cuatro meses

En el video que acumula más de 21 mil me gusta, la ex chica reality dedicó un sentido mensaje a su hijo que generó diversas reacciones en su comunidad de seguidores.

“Es tan, tan, taaaaan linda la vida con vos“, comenzó.

“Sos bueno, dulce, simpático… y me la hacés tan fácil que a veces pienso: si son todos como vos, ¡dame miles más!”, continuó.

Finalmente, la expanelita agradeció poder ser su madre. “A seguir creciendo juntitos de la mano“, cerró.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios como: “Es un tesoro“, “lo amo” y “qué lindo que está, bendiciones” son algunos de ellos.