Nueva alza en el precio de los combustibles: revisa los descuentos disponibles en las bencineras del país
Para amortiguar este nuevo golpe al bolsillo de los chilenos, distintas gasolinerías ofrecen promociones mes a mes, permitiendo a sus clientes ahorrar algunos pesos.
Una nueva alza en los precios de los combustibles a partir de este jueves fue confirmada durante este miércoles, en una jornada marcada por las movilizaciones de los camioneros a lo largo del país.
Este incremento en el valor de las bencinas podría representar un duro golpe al bolsillo de muchos chilenos que utilizan sus vehículos a diario.
A raíz de esto, las distintas estaciones de servicio ofrecen descuentos y promociones mes a mes, permitiendo a sus clientes ahorrar algunos pesos por litro de combustible.
Descuentos en bencina que ofrece Copec
Para acceder a las rebajas de los preciosen las bencinas durante noviembre, puedes obtenerlas de la siguiente manera:
- Tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard: Te ofrece $100 de descuento por litro de combustible los días lunes, pagando con tus tarjetas asociadas a la app.
- Tarjetas Banco Internacional: Ofrecen $100 de descuento por litro los días martes, pagando con las tarjetas de crédito Mastercard Clásica, Gold y Black asociadas a la app.
- Itaú: Ofrece $100 de descuento por litro los días martes, pagando con la tarjeta de crédito Legend junto al código enviado por el banco.
- Rutpay de Banco Estado: $50 de descuento por litro los días martes, escaneando el código QR desde la app Rutpay de Banco Estado.
- Scotiabank: Hasta los $50 de descuento por litro los días miércoles, pagando con tarjetas de crédito Visa asociadas a la app.
- BCI: Ofrece $7 de cashback los días jueves, pagando con tarjetas de crédito mediante la app Copec.
- Tenpo: Desde los $50 de descuento por litro los días viernes.
- Santander Consumer: Ofrece $100 de descuento por litro los días viernes a domingo usando tu código.
- Tarjeta de débito y prepago Dale Coopeuch: $100 de descuento por litro los días viernes, utilizando tarjetas de débito y prepago Dale Coopeuch. Además, $200 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito Coopeuch.
- Mach: Ofrece $100 de descuento por litro de combustible los días sábados.
- BICE: Ofrece $100 de descuento por litro los días domingos, pagando con tarjetas de crédito Limitless asociadas a la app.
Descuentos en bencina que ofrece Shell
- Mercado Pago: Podrán recibir $50 de descuento por litro los días lunes, pagando con dinero en cuenta o Mercado Pago a través de la app Shell. Con máximo a 80 litros en 1 carga mensual.
- Banco Falabella: Ofrece $100 de descuento por litro los días miércoles, pagando con tarjetas de crédito Falabella de todos los niveles. Máximo $7.000 de descuento en una carga de máximo 70 litros.
- Tenpo: Cashback de hasta $300 por litro los días viernes. Disponible en la app Shell y Micopiloto.
- BICE: Otorga $300 por litro los días domingos. Solo se puede utilizar en una carga al mes y tiene un límite de $5.000 de rebaja.
- Security: Ofrece $100 de descuento por litro, pagando con tarjeta de crédito Security los días domingos y con tope de $5.000 en una carga mensual.
Visa y Mastercard Banco Scotiabank:
Esta entidad ofrece diversos tipos de descuento para el día jueves dependiendo de la tarjeta, los cuales son:
- Tarjeta débito Visa Scotiabank: $50 de descuento por litro.
- Tarjeta de crédito Visa y Mastercard Scotiabank Platinum o Gold: $50 de descuento.
- Tarjeta de crédito Visa y Mastercard Scotiabank Black: $100 de descuento.
- Tarjeta de crédito Visa Singular by Scotiabank Signature, Infinite Air o Signature: $150 de descuento.
- Tarjeta de crédito Visa Scotiabank Wealth Management, ScotiaSingular o Singular by Scotiabank Infinite: $200 de descuento.
Descuentos en bencina que ofrece Aramco
- Tarjeta de crédito Banco Consorcio: Obtienes $150 de descuento los días lunes por medio de la app Aramco Estaciones con un tope de $10.000.
- Tarjeta de crédito ABC Visa o La Polar: Otorga $150 de descuento por litro los días jueves, con un tope de descuento de $10.000 por titular al mes.
- Tenpo: Ofrece desde $50 hasta $300 de descuento por litro los días viernes, pagando con tarjetas de crédito o prepago Tenpo a través de la app Aramco Estaciones.
- Tarjeta de crédito SBpay: $100 de descuento los días sábados, pagando con la tarjeta física, o $150 de descuento si pagas a través de la app Aramco Estaciones, con tope de $10.000 por titular al mes. Clientes sbpay prime, extienden su beneficio a viernes, sábado y domingo.
- Tarjeta de crédito SPIN: Obtienes $150 de descuento por litro los días domingos, pagando con la tarjeta de crédito SPIN física o a través de la app Aramco Estaciones en las sucursales adheridas a la promoción con tope de $10.000 por titular al mes.
Tarjetas Ripley:
Oferta disponible para los días miércoles utilizando tarjeta de crédito Banco Ripley Mastercard o Débito Banco Ripley con las siguientes categorías adheridas a la promoción:
- Plus: Obtienes $100 de descuento por litro.
- Silver: Obtienes $125 de descuento por litro.
- Gold: Obtienes $150 de descuento por litro.