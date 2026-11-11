Nueva alza en el precio de los combustibles: revisa los descuentos disponibles en las bencineras del país

Para amortiguar este nuevo golpe al bolsillo de los chilenos, distintas gasolinerías ofrecen promociones mes a mes, permitiendo a sus clientes ahorrar algunos pesos.

Una nueva alza en los precios de los combustibles a partir de este jueves fue confirmada durante este miércoles, en una jornada marcada por las movilizaciones de los camioneros a lo largo del país.

Este incremento en el valor de las bencinas podría representar un duro golpe al bolsillo de muchos chilenos que utilizan sus vehículos a diario.

A raíz de esto, las distintas estaciones de servicio ofrecen descuentos y promociones mes a mes, permitiendo a sus clientes ahorrar algunos pesos por litro de combustible.

Descuentos en bencina que ofrece Copec

Para acceder a las rebajas de los preciosen las bencinas durante noviembre, puedes obtenerlas de la siguiente manera:

Tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard : Te ofrece $100 de descuento por litro de combustible los días lunes, pagando con tus tarjetas asociadas a la app.

: Te ofrece $100 de descuento por litro de combustible pagando con tus tarjetas asociadas a la app. Tarjetas Banco Internacional: Ofrecen $100 de descuento por litro los días martes, pagando con las tarjetas de crédito Mastercard Clásica, Gold y Black asociadas a la app .

Ofrecen $100 de descuento por litro pagando con las tarjetas de crédito . Itaú: Ofrece $100 de descuento por litro los días martes , pagando con la tarjeta de crédito Legend junto al código enviado por el banco.

Ofrece $100 de descuento por litro , pagando con la tarjeta de crédito Legend junto al código enviado por el banco. Rutpay de Banco Estado: $50 de descuento por litro los días martes , escaneando el código QR desde la app Rutpay de Banco Estado.

$50 de descuento por litro , desde la app Rutpay de Banco Estado. Scotiabank: Hasta los $50 de descuento por litro los días miércoles , pagando con t arjetas de crédito Visa asociadas a la app.

Hasta los $50 de descuento por litro , pagando con t BCI: Ofrece $ 7 de cashback los días jueves, pagando con tarjetas de crédito mediante la app Copec.

7 de cashback pagando con tarjetas de crédito mediante la app Copec. Tenpo: Desde los $50 de descuento por litro los días viernes .

Desde los $50 de descuento por litro . Santander Consumer: Ofrece $100 de descuento por litro los días viernes a domingo usando tu código.

Ofrece $100 de descuento por litro los días usando tu código. Tarjeta de débito y prepago Dale Coopeuch: $100 de descuento por litro los días viernes , utilizando tarjetas de débito y prepago Dale Coopeuch. Además, $200 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito Coopeuch .

$100 de descuento por litro , utilizando tarjetas de débito y prepago Dale Coopeuch. Además, por litro pagando con . Mach: Ofrece $100 de descuento por litro de combustible los días sábados.

Ofrece $100 de descuento por litro de combustible los días sábados. BICE: Ofrece $100 de descuento por litro los días domingos, pagando con tarjetas de crédito Limitless asociadas a la app.





Descuentos en bencina que ofrece Shell

Mercado Pago: Podrán recibir $50 de descuento por litro los días lunes, pagando con dinero en cuenta o Mercado Pago a través de la app Shell. Con máximo a 80 litros en 1 carga mensual.

Podrán recibir $50 de descuento por litro los días lunes, pagando con dinero en cuenta o Mercado Pago a través de la app Shell. Con máximo a 80 litros en 1 carga mensual. Banco Falabella: Ofrece $100 de descuento por litro los días miércoles , pagando con tarjetas de crédito Falabella de todos los niveles. Máximo $7.000 de descuento en una carga de máximo 70 litros.

Ofrece $100 de descuento por litro , pagando con tarjetas de de todos los niveles. Máximo $7.000 de descuento en una carga de máximo 70 litros. Tenpo: Cashback de hasta $300 por litro los días viernes . Disponible en la app Shell y Micopiloto.

Cashback de hasta $300 por litro . Disponible en la app Shell y Micopiloto. BICE: Otorga $300 por litro l os días domingos . Solo se puede utilizar en una carga al mes y tiene un límite de $5.000 de rebaja.

Otorga $300 por litro l . Solo se puede utilizar en y tiene un límite de $5.000 de rebaja. Security: Ofrece $100 de descuento por litro, pagando con tarjeta de crédito Security los días domingos y con tope de $5.000 en una carga mensual.

Visa y Mastercard Banco Scotiabank:

Esta entidad ofrece diversos tipos de descuento para el día jueves dependiendo de la tarjeta, los cuales son:

Tarjeta débito Visa Scotiabank: $50 de descuento por litro.

Tarjeta de crédito Visa y Mastercard Scotiabank Platinum o Gold: $50 de descuento.

de descuento. Tarjeta de crédito Visa y Mastercard Scotiabank Black: $100 de descuento.

de descuento. Tarjeta de crédito Visa Singular by Scotiabank Signature, Infinite Air o Signature: $150 de descuento.

de descuento. Tarjeta de crédito Visa Scotiabank Wealth Management, ScotiaSingular o Singular by Scotiabank Infinite: $200 de descuento.

Descuentos en bencina que ofrece Aramco

Tarjeta de crédito Banco Consorcio: Obtienes $150 de descuento los días lunes por medio de la app Aramco Estaciones con un tope de $10.000.

Obtienes $150 de descuento por medio de la app Aramco Estaciones con un tope de $10.000. Tarjeta de crédito ABC Visa o La Polar: Otorga $150 de descuento por litro los días jueves , con un tope de descuento de $10.000 por titular al mes.

Otorga $150 de descuento por litro los días , con un tope de descuento de $10.000 por titular al mes. Tenpo: Ofrece desde $50 hasta $300 de descuento por litro los días viernes , pagando con tarjetas de crédito o prepago Tenpo a través de la app Aramco Estaciones.

Ofrece desde $50 hasta $300 de descuento por litro los días , pagando con tarjetas de crédito o prepago Tenpo a través de la app Aramco Estaciones. Tarjeta de crédito SBpay: $100 de descuento los días sábados, pagando con la tarjeta física, o $150 de descuento si pagas a través de la app Aramco Estaciones, con tope de $10.000 por titular al mes. Clientes sbpay prime , extienden su beneficio a viernes, sábado y domingo.

$100 de descuento los días sábados, pagando con la tarjeta física, o $150 de descuento si pagas a través de la app Aramco Estaciones, con tope de $10.000 por titular al mes. Clientes , extienden su beneficio a Tarjeta de crédito SPIN: Obtienes $150 de descuento por litro los días domingos, pagando con la tarjeta de crédito SPIN física o a través de la app Aramco Estaciones en las sucursales adheridas a la promoción con tope de $10.000 por titular al mes.

Tarjetas Ripley:

Oferta disponible para los días miércoles utilizando tarjeta de crédito Banco Ripley Mastercard o Débito Banco Ripley con las siguientes categorías adheridas a la promoción: