18/ 11/ 2026 07:31

Testigo grabó los hechos: carabinero de franco frustró robo contra mujer en Puente Alto

Un carabinero de civil que transitaba por Avenida Gabriela en la comuna de Puente Alto frustró un robo al llegar a la altura de Avenida México, cuando se percató de que una mujer estaba siendo víctima de este delito para quitarle su vehículo. Los delincuentes estaban a rostro cubierto con armas de fuego. Uno de los testigos grabó cómo el policía frustró el robo, mientras que los antisociales huyeron a pie y se les perdió el rastro.