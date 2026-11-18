En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Volkan celebrará su mudanza con una fiesta en su nueva casa, pero la noticia llegará hasta Derin, quien quedará profundamente afectada al enterarse de que el empresario compartió con su exesposa, hijo y amigos cercanos.

Por otro lado, Asya confrontará a Volkan al descubrir que instaló fotografías de ellos junto a Ali en su nueva vivienda, mientras Gönül también tendrá un fuerte enfrentamiento con Haluk en medio de su separación.

Además, Aras aparecerá en las noticias debido a su regreso a Tekirdağ y el accidente que sufrió. Sin embargo, la novedad más importante llegará cuando le cuente a Asya un importante paso en su divorcio.

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