La participante de Fiebre de Canto aseguró que es una persona afortunada y desmintió que estuviese soltera.

Este martes, Camila Andrade se refirió a los rumores de quiebre sentimental con Jorge Yungue, su pareja con la cual existen planes de matrimonio.

La ex Miss Chile abordó la situación en Fiebre de Canto, donde dejó en claro que no está soltera y se consideró una mujer afortunada.





¿Qué pasó con Camila Andrade?

En el último capítulo del programa, Diana Bolocco le preguntó a Camila por su presente personal y cómo se encontraba, aludiendo a estos rumores.

Al respecto, Andrade señaló: “Estoy bien, tranquila, mira, tengo salud, tengo trabajo, mi familia está bien, los tengo presentes conmigo, tengo una pareja que me ama y me va bien en la vida”.

En esa misma línea, agregó: “Soy una persona afortunada, agradecida de todo lo que tengo y me he esforzado también para tenerlo, así que no me puedo quejar de nada, soy una mujer afortunada”.

“Para los que tenían algún tipo de duda, ahí está la respuesta. A buen entendedor, pocas palabras”, cerró Diana.

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