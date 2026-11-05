Programas Programación Señal en vivo
/

Metro de Santiago cierra accesos en estaciones de Línea 1 y 5 por manifestación: hay desvíos de tránsito

El avance de la protesta también obligó a realizar cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Este jueves se registraron manifestaciones estudiantiles en distintos puntos de Santiago, situación que provocó desvíos de tránsito y el cierre preventivo de algunos accesos a estaciones del Metro de Santiago.

Desde el tren subterráneo  informaron que varias estaciones mantienen ingresos restringidos:

  • Línea 1: Universidad de Chile, La Moneda, Los Héroes, República y Unión Latinoamericana mantienen cerrados sus accesos norte.
  • Línea 5: Irarrázaval, acceso nororiente permanece cerrado y norponiente presenta con cierre parcial.

Desvíos de tránsito

Desde Transporte Informa llevaron a cabo una serie de cortes de tránsito y desvíos en el centro de Santiago ante el avance de la movilización.

 

Seguir en Seguir en