Metro de Santiago cierra accesos en estaciones de Línea 1 y 5 por manifestación: hay desvíos de tránsito

El avance de la protesta también obligó a realizar cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago.

Este jueves se registraron manifestaciones estudiantiles en distintos puntos de Santiago, situación que provocó desvíos de tránsito y el cierre preventivo de algunos accesos a estaciones del Metro de Santiago.

Desde el tren subterráneo informaron que varias estaciones mantienen ingresos restringidos:

Línea 1: Universidad de Chile, La Moneda, Los Héroes, República y Unión Latinoamericana mantienen cerrados sus accesos norte.

mantienen cerrados sus accesos norte. Línea 5: Irarrázaval, acceso nororiente permanece cerrado y norponiente presenta con cierre parcial.

11:33 hrs. Algunas estaciones presentan accesos cerrados de manera preventiva por manifestaciones: ⚠️U. de Chile, La Moneda, Los Héroes, República y Unión Latinoamericana mantienen sus accesos norte cerrados. ⚠️Irarrázaval: acceso nororiente cerrado y acceso norponiente parcial. Seguiremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 5, 2026

Desvíos de tránsito

Desde Transporte Informa llevaron a cabo una serie de cortes de tránsito y desvíos en el centro de Santiago ante el avance de la movilización.