Metro de Santiago cierra accesos en estaciones de Línea 1 y 5 por manifestación: hay desvíos de tránsito
El avance de la protesta también obligó a realizar cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago.
Este jueves se registraron manifestaciones estudiantiles en distintos puntos de Santiago, situación que provocó desvíos de tránsito y el cierre preventivo de algunos accesos a estaciones del Metro de Santiago.
Desde el tren subterráneo informaron que varias estaciones mantienen ingresos restringidos:
- Línea 1: Universidad de Chile, La Moneda, Los Héroes, República y Unión Latinoamericana mantienen cerrados sus accesos norte.
- Línea 5: Irarrázaval, acceso nororiente permanece cerrado y norponiente presenta con cierre parcial.
11:33 hrs. Algunas estaciones presentan accesos cerrados de manera preventiva por manifestaciones:
⚠️U. de Chile, La Moneda, Los Héroes, República y Unión Latinoamericana mantienen sus accesos norte cerrados.
⚠️Irarrázaval: acceso nororiente cerrado y acceso norponiente parcial.
Seguiremos informando.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 5, 2026
Desvíos de tránsito
Desde Transporte Informa llevaron a cabo una serie de cortes de tránsito y desvíos en el centro de Santiago ante el avance de la movilización.
Se suman (12:38) desvíos de tránsito en el sector céntrico:
▶️Manuel Rodríguez al sur desviado por Agustinas al oriente
▶️San Antonio al sur por Ismael Valdés Vergara https://t.co/QW8N87ld6C
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) November 5, 2026