Dominga López al Top 30 del Miss Universo 2026: Cómo votar por la chilena en el certamen de belleza

Revisa a continuación las formas gratuitas de apoyar a la chilena en el certamen internacional.

Ya se encuentran abiertas las votaciones populares del Miss Universo 2026, certamen de belleza que tiene a Dominga López representando a Chile.

Tras la participación de Inna Moll en el concurso internacional, en esta nueva edición la viñamarina se ha logrado ganar el cariño de los jueces, sin embargo, ahora debe encantar al público.

Cabe destacar que la ganadora de la votación popular tendrá el pase directo al Top 30 del MU.





Cómo votar por Domingo López en el Miss Universo 2026

Existen dos formas de ayudar a Dominga López en el Miss Universo y ambas tienen opciones gratuitas y una de estas también cuenta con paquetes de pago.

La forma más sencilla es ingresar al sitio web oficial del certamen, o hacer clic aquí, y buscar la imagen de la chilena. Aquí solo puedes dejar un voto gratis.

Sin embargo, también puedes comprar paquetes de votos los que van desde los 9 votos por $0,99 dólares y 3.000 votos por $199,99 dólares.

Asimismo, también puedes votar por la viñamarina a través de la aplicación MU Fan, disponible en Android y sistema iOS, en donde solo deberás ingresar a la sección “Miss Universe 2026 Fan Vote” y buscar el nombre de Dominga López.