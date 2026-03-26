26/ 03/ 2026 23:00

Bajo la modalidad de “entraderas”: Bandas de delincuentes chilenos se dedican a robar casas en Argentina

Buenos Aires se ha transformado en un blanco para delincuentes chilenos. Son decenas las bandas que han sido detenidas por la policía trasandina perpetrando un delito que en el país vecino conocen como “la entradera”. Es un método delictual donde los ladrones desvalijan casas en sectores exclusivos de la ciudad cuando sus dueños no están. Un equipo de Reportajes de CHV Noticias estuvo en Argentina y conoció de cerca el actuar de estas agrupaciones de asaltantes chilenos.