¿Habrá cortes de luz este viernes? Esto es lo que comunicó ENEL sobre trabajos en medio del sistema frontal

La distribuidora explicó a través de sus redes sociales qué sucederá con los cortes programados que realizan habitualmente como labores de mantenimiento.

El tren de sistema frontal ha comenzado con intensas lluvias, fuertes vientos y cortes de energía en distintas regiones de la zona centro y sur del país.

Solo durante este jueves, más de 600 mil clientes llegaron a estar sin suministro eléctrico, según los reportes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Ante este escenario, muchos usuarios comenzaron a preocuparse por el estado de su suministro en las próximas horas.





ENEL se pronuncia ante cortes de luz por trabajos programados

A través de un aviso publicado en su sitio web, la empresa comunicó que “desde el jueves 16 al domingo 19 de julio, no se realizarán trabajos programados“.

Lo anterior, puesto que las cuadrillas se encuentran desplegadas atendiendo las emergencias provocadas por el temporal.

De igual manera, desde ENEL explicaron que podrían haber cortes asociados a la emergencia meteorológica.