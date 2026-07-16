Gobierno confirma tres muertos durante sistema frontal: Una de las víctimas recibió una descarga eléctrica

Las autoridades insisten en no subestimar el evento meteorológico que aumentará su intensidad durante las próximas horas.

Durante la noche de este jueves, el Gobierno confirmó la muerte de tres personas en medio de la emergencia provocada por las lluvias y el intenso viento que afecta a la zona centro-norte y sur del país.

De acuerdo a información preliminar, una de las víctimas corresponde a un hombre que falleció en la comuna de Cerro Navia tras recibir una descarga eléctrica al acercarse a un poste ubicado en la vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de La Estrella con Los Conquistadores.

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, señaló que la víctima tenía entre 35 y 40 años y que su identidad aún no había sido establecida durante las primeras diligencias.





Gobierno confirma tres muertos durante primera jornada de sistema frontal

Las autoridades reiteraron el llamado a no subestimar este evento, mientras la alarma meteorológica se mantiene en las regiones de: O’Higgins, Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana.

Entre las principales recomendaciones figuran: