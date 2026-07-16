Ruta 78: Suspenden tránsito en ambas direcciones a la altura de Talagante tras dos accidentes

Dos incidentes se registraron a la altura de Talagante, tanto en dirección a Santiago como hacia la costa.

Dos accidentes de tránsito mantienen ambas vías de la Ruta 78, tanto hacia Santiago como hacia la costa, totalmente suspendidas a la altura de Talagante.

El primer incidente se trató de una colisión entre dos vehículos, en la que uno de ellos terminó volcado y sus ocupantes fueron trasladados a centros asistenciales. En el otro, se dieron a la fuga.

Minutos más tarde, en dirección a San Antonio, ocurrió el segundo accidente cuando las ramas de un árbol cayeron sobre el parabrisas de una camioneta que se trasladaba por el lugar.





El conductor y su acompañante quedaron lesionados. Sin embargo, fueron atendidos por Bomberos, para luego ser trasladados a un hospital.

Personal de Carabineros y de la autopista también trabajan en el sector afectado por los estragos de la lluvia.