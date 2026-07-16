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Ruta 78: Suspenden tránsito en ambas direcciones a la altura de Talagante tras dos accidentes

Dos incidentes se registraron a la altura de Talagante, tanto en dirección a Santiago como hacia la costa.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Dos accidentes de tránsito mantienen ambas vías de la Ruta 78, tanto hacia Santiago como hacia la costa, totalmente suspendidas a la altura de Talagante.

El primer incidente se trató de una colisión entre dos vehículos, en la que uno de ellos terminó volcado y sus ocupantes fueron trasladados a centros asistenciales. En el otro, se dieron a la fuga.

Minutos más tarde, en dirección a San Antonio, ocurrió el segundo accidente cuando las ramas de un árbol cayeron sobre el parabrisas de una camioneta que se trasladaba por el lugar.

El conductor y su acompañante quedaron lesionados. Sin embargo, fueron atendidos por Bomberos, para luego ser trasladados a un hospital.

Personal de Carabineros y de la autopista también trabajan en el sector afectado por los estragos de la lluvia.

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