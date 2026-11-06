“Sus obras permanecerán como parte del legado cultural”: Ministerio de las Culturas se manifiesta por muerte de Sebastián Lelio

En su cuenta de Instagram, la cartera lamentó el fallecimiento del destacado cineasta y le dejó un mensaje a su familia, cercanos y a toda la comunidad audiovisual.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de las Culturas se pronunció por la muerte de Sebastián Lelio, destacado cineasta nacional.

“Como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio lamentamos profundamente el fallecimiento de Sebastián Lelio Watt (1974-2026), destacado director, guionista y productor chileno”, señalaron desde gobierno.

“A lo largo de su trayectoria, con películas como Gloria y Una mujer fantástica, esta última primer largometraje chileno en ganar el Óscar, llevó el cine chileno a escenarios internacionales y marcó un hito en la historia de nuestra cinematografía“, agrega el mensaje.

Por último, se indicó que su mirada sensible y su obra permanecerán como parte del legado cultural de nuestro país. Además, desde la entidad enviaron un abrazo a su familia, sus cercanos y a toda la comunidad audiovisual.





Sebastián Lelio se encontraba en rodaje de una nueva película

Lelio actualmente trabajaba en un nuevo proyecto cuyo rodaje inició a fines de septiembre. Se trata de Poeta Chileno, basado en el libro de Alejandro Zambra del mismo nombre y que se publicó en 2020.