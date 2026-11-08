Hasta 36 grados: los sectores de la zona central donde se sentirá con más fuerza el calor este domingo

Antes de un brusco descenso en las temperaturas anunciado para el inicio de semana, las autoridades llamaron a tomar medidas de prevención ante la intensa radiación solar.

Tras un octubre marcado por intensas e inusuales precipitaciones, gran parte del Chile continental despide los días grises con un cielo completamente despejado que dará inicio a jornadas calurosas.

Este escenario anticipa las condiciones propias del verano, combinando altas temperaturas con advertencias preventivas por el riesgo ante posibles incendios forestales en la zona.

Se esperan hasta 36° en Los Andes

Para este domingo 8 de noviembre en la región Metropolitana se espera una máxima de hasta 34°en Santiago y de hasta 36° en las comunas de Lampa, Colina y Tiltil en la provincia de Chacabuco.

Mismo caso para la región de Valparaíso: en zonas del interior como Los Andes y San Felipe la máxima estimada alcanzará también los 36°. En el caso del litoral, las temperaturas serán más bajas y moderadas.

Este panorama de intenso calor durará apenas unos días debido al ingreso de una baja segregada que hará bajar los termómetros.

Lunes bajarán las temperaturas

Este lunes la máxima caerá casi 10 grados respecto a hoy, fijándose en torno a los 24 o 25 grados y trayendo consigo abundante nubosidad a la capital.

Durante la madrugada del martes podrían retornar algunos chubascos pasajeros en la Región Metropolitana, dando paso a ratos de sol durante la tarde.

A pesar de estas variaciones y el breve alivio en las temperaturas, los expertos han proyectado un verano sumamente cálido que podría desafiar marcas históricas.