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Sismo sacude a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se percibió durante la mañana de este domingo, a las 08:58 horas.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Durante la mañana de este domingo se registró un sismo de magnitud 5.1 en la zona norte del país, específicamente en la región de Tarapacá.

De acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 08:58, a 17 kilómetros al este de Pisagua.

Según reportó el organismo, el temblor se produjo a una profundidad de 63 kilómetros.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó la intensidad de este sismo en escala de Mercalli en otras localidades:

Región de Arica y Parinacota

  • Arica: IV
  • Cuya: IV
  • Codpa: III
  • San Miguel de Azapa: III

Región de Tarapacá

  • Iquique: V
  • Alto Hospicio: V
  • Camiña: IV
  • Huara: IV
  • La Tirana: IV
  • Pisagua: IV
  • Pozo Almonte: IV
  • Ujina: IV
  • Mamiña: III
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