Sismo sacude a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se percibió durante la mañana de este domingo, a las 08:58 horas.

Durante la mañana de este domingo se registró un sismo de magnitud 5.1 en la zona norte del país, específicamente en la región de Tarapacá.

De acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 08:58, a 17 kilómetros al este de Pisagua.

Según reportó el organismo, el temblor se produjo a una profundidad de 63 kilómetros.

Hora Local: 2026/11/08 08:58:31, mag: 5.1, Lat: -19.65, Lon: -70.06, Prof: 63.98, Loc : 17.14 km al E de Pisagua — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) November 8, 2026

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó la intensidad de este sismo en escala de Mercalli en otras localidades:

Región de Arica y Parinacota

Arica: IV

Cuya: IV

Codpa: III

San Miguel de Azapa: III

Región de Tarapacá