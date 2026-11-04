Presidente Kast se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano: le regaló una imagen de la Virgen del Carmen

El mandatario compartió con el sumo pontífice y le obsequió una imagen de la Virgen del Carmen restaurada y un libro.

El presidente José Antonio Kast sostuvo este miércoles una reunión con el Papa León XIV en el Vaticano, en el marco de su gira por Europa.

La audiencia se extendió por cerca de 40 minutos y el mandatario le dejó varios regalos al sumo pontífice.

La delegación que acompañó al jefe de Estado estuvo integrada, entre otras autoridades, por la presidenta de la Corte Suprema, los presidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, además del canciller y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia.

Tras la reunión con el presidente, León XIV encabezó la tradicional audiencia general de los miércoles, actividad que se desarrolla en la Plaza de San Pedro.

Los regalos que José Antonio Kast entregó al Papa León XIV

Uno de los aspectos que marcó la reunión fue el obsequio que el presidente José Antonio Kast llevó al Papa.

Se trata de una imagen de la Virgen del Carmen , de origen español, que fue restaurada por el Área de Patrimonio del Palacio de La Moneda.

La pieza perteneció a un convento de monjas francesas en Argentina y cuenta con una técnica de pasta de madera que actualmente ya no se realiza, lo que le otorga un valor patrimonial especial.

Además, el Kast le regaló el libro La Edad Media en Chile, del sacerdote Gabriel Guarda.