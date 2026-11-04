Donald Trump pierde el control del Congreso: demócratas se imponen en elecciones “midterms”

El partido opositor asumirá el control de ambas cámaras del Congreso en enero. Texas fue uno de los principales reveses para los republicanos, que perdieron un escaño en el Senado y la gobernación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un duro revés político en las elecciones de medio término del martes 3 de noviembre.

Según las proyecciones de Associated Press, el Partido Demócrata aseguró la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes , mientras continuaba el conteo en algunas contiendas.

El resultado cambia el equilibrio de poder en Washington para los dos últimos años del mandato de Trump.

A partir de enero, la oposición tendrá los números en el Congreso y podrá frenar proyectos de ley, bloquear nominaciones presidenciales y abrir investigaciones sobre la administración republicana.

Trump reconoció el triunfo demócrata, atribuyó las derrotas a los candidatos de su partido y advirtió que podría vetar proyectos que considere inaceptables.





Los principales hitos en las elecciones de EEUU

En Texas, el demócrata James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton y se convirtió en el primer candidato de su partido en ganar una elección al Senado federal por ese estado desde 1988.

En la carrera por la gobernación, Gina Hinojosa venció al actual gobernador, Greg Abbott, y se convertirá en la primera mujer latina en ocupar el cargo.

Los demócratas también arrebataron escaños republicanos en estados como Kansas, Iowa, Ohio, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

En Michigan, el triunfo de Abdul El-Sayed lo encamina a convertirse en el primer senador musulmán de Estados Unidos. En California, el demócrata Xavier Becerra ganó la gobernación.

Otro triunfo simbólico fue el de Chris Pappas en New Hampshire. El candidato demócrata derrotó al republicano John Sunun y se convierte en el primer senador abiertamente gay en la historia del país.

El alto costo de la vida estuvo entre las principales preocupaciones de los votantes, según los sondeos a pie de urna.

Reuters reportó que cerca de la mitad de los consultados vio la elección como una oportunidad para expresar su rechazo a Trump, mientras que un 70% dijo querer que el Congreso ejerza un mayor contrapeso frente al presidente.