¿No recibiste el ex Bono Marzo? Revisa cómo apelar al Aporte Familiar Permanente con tu RUT

Este lunes se entregó el pago al último grupo de beneficiarios del Aporte Familiar Permanente 2026. Si tu nombre no está en la nómina y consideras que es un error, conoce cómo apelar para hacer valer el derecho al cobro.

El Insituto de Previsión Social (IPS) entregó el lunes el pago del Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo) al tercer y último grupo de beneficiarios. Si no lo recibiste y crees cumplir los requisitos, conoce cómo apelar al pago de los $66.834.

Este aporte monetario se otorga a las familias de menores ingresos que cumplan una serie de requerimientos. Para las personas que lo cobran presencialmente, tienen un plazo de nueve meses para retirarlo.

El último grupo de beneficiarios a quienes se les entregó el bono corresponde a más de 631 mil familias de personas trabajadoras y pensionadas -de entidades distintas al IPS-, que tenían concedida la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas a diciembre del 2025.





Cómo apelar al ex Bono Marzo con tu RUT

Si no apareces en las nóminas de beneficiarios del ex Bono Marzo, pero crees que cumples con los requisitos para recibir el Aporte Familiar Permanente puedes apelar y hacer valer el derecho al cobro.

Para apelar al pago del ex Bono Marzo, debes acceder al portal del IPS haciendo clic aquí o en la imagen de abajo. Luego tendrás que rellenar los campos solicitados con tu RUT y fecha de nacimiento.

Si el sistema indica que no eres beneficiario, se habilitará la opción para completar un formulario de reclamo y enviarlo.

Requisitos del último grupo para recibir el Aporte Familiar Permanente

Trabajadores y trabajadoras de entidades distintas al IPS, que cobraron Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares hasta el 31 de diciembre del año anterior.

de entidades distintas al IPS, que por sus cargas familiares hasta el 31 de diciembre del año anterior. Pensionados y pensionadas de entidades distintas al IPS, que cobraron Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares hasta el 31 de diciembre del año anterior.

Monto del ex Bono Marzo

El monto es de $66.834, cifra que se paga por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario.

Por ejemplo, un trabajador que tenga 4 hijos acreditados como cargas familiares, tendrá derecho al pago de 4 aportes familiares (uno por cada carga familiar).