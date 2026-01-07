Si estás embarazada puedes recibir estos bonos del Estado en enero 2026: Montos y cómo postular - Chilevisión

Descubre los bonos que puedes obtener durante el embarazo. A continuación, conoce los requisitos para acceder a los aportes y cómo recibir las ayudas económicas disponibles.

Entre los bonos y subsidios que el Estado entrega mes a mes a la población se encuentran varios que están destinados a mujeres, especialmente, a aquellas que están embarazadas.

La Asignación Maternal y el Subsidio Maternal son algunos de los beneficios que pueden obtener quienes estén viviendo un proceso de gestación. Si bien están pensados para las madres, en algunos casos pueden ser solicitados por hombres.

Subsidio Maternal o Familiar

Es un un beneficio que entrega el Estado a partir del quinto mes de embarazo. Sin embargo, su pago es retroactivo, por lo que considera todo el proceso de gestación.

Para solicitarlo, en caso de que estés embarazada y no seas carga familiar de tu marido, deberás dirigirte al municipio de tu comuna con tu cédula de identidad, certificado de residencia, agenda de controles prenatales y certificado de embarazo

Monto: El monto fue de $22.007 mensuales por carga familiar en 2025. En el caso de personas con alguna discapacidad se duplica a $44.014.



Asignación Maternal

Es un aporte económico que entrega el Estado a las trabajadoras embarazadas y a los trabajadores cuyas cónyuges embarazadas sean cargas de Asignación Familiar.

Al igual que el Subsidio Maternal, este beneficio puede solicitarse a partir del quinto mes de embarazo y se paga de forma retroactiva por los meses anteriores.

Monto: El monto entregado varía dependiendo de los ingresos de quien reciba el beneficio. Puedes obtener más información acá.



Bono al Trabajo de la Mujer

Consiste en un aporte monetario directo a mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% de familias de menores ingresos según el Registro Social de Hogares.

El requisito clave es ser trabajadora dependiente o independiente y permite acceder a un pago único anual o pagos mensuales más pequeños. En el caso de octubre, ese será el jueves 30. Más información acá.