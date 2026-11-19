Luis Baeza Cáceres participó de la exitosa serie juvenil BKN siendo niño; sin embargo, ahora se dedica a los robos y ha sido detenido en Chile y España.

Luis Baeza Cáceres es un exactor de la serie juvenil chilena BKN, la cual tuvo más de 10 temporadas y donde interpretó a “Albertito”.

Sin embargo, ahora hace noticia por aparecer en un video donde se le acusa de robar billeteras en el metro de Milán.

Desde hace varios años que Baeza aparece en crónicas policiales. En 2018 acumuló 30 detenciones por robos en el Metro de Santiago. En aquella oportunidad quedó libre al considerarse ilegal su detención y afirmó no estar arrepentido.

Hace unos años se radicó en Europa donde ha cometido los mismos delitos, ya que en 2023 fue detenido por robos en el metro de Barcelona.





Luis Baeza Cáceres fue captado y acusado de robo en Milán