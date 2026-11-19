La cantante nacional expuso que recibió burlas sobre su peso, pero también sobre cómo se viste y de las secuelas que dejó en su ojo una golpiza que recibió.

Este jueves, Carolina “La Rancherita” Molina rompió en llanto en redes sociales, tras exponer que recibió una serie de críticas por su cuerpo.

Esto, tras haber tenido una participación televisiva donde los internautas dejaron crueles comentarios sobre su apariencia física.





¿Qué dijo La Rancherita?

A través de su cuenta de Instagram, La Rancherita expuso: “De verdad no sé qué les pasa con mi cuerpo a algunas personas o qué les pasa conmigo: ¿Qué les hago yo? ¿Qué les he hecho yo?”.

La cantante se describió como una persona fuerte y luchadora, haciendo hincapié en que su mayor enfoque en la vida es la música.

“Yo sé que ya estoy grande como para que estas cosas me afecten, pero no puedo negar que sí me afecta. Me afecta porque es mucho; ya siento que es mucho”, se sinceró Carolina.

Molina cuestionó: “¿Por qué se tienen que fijar tanto en mi cuerpo y hacer sus comentarios como si a mí no me doliera? De verdad me duele”.

Por otra parte, la artista nacional expuso que los comentarios en redes sociales no solo cuestionan su peso, sino también su ropa e incluso desclasificó un inédito detalle sobre su vida personal.

“Sí, tengo un problema en este ojo. No fue un accidente. Sufrí un golpe, varios golpes tiempo atrás por parte de un tipo”, detalló.

Asimismo, explicó que “dentro de esos golpes hubo algo que le provocó una secuela a esta parte de mi ojo que hace que se vea más caído”.

La cantante tiene que operarse, pero confesó que es un procedimiento que le da miedo: “No tengo una persona que me contenga ni familia que me contenga, no vivo con gente que me pueda decir: ‘Pucha, Caro, tranquila, no pesques'”.

“¿Qué quieren, que lo abandone?”, cuestionó La Rancherita, quien además mencionó: “No sean crueles”.

Finalmente, la confesión de Carolina se viralizó rápidamente, recibiendo apoyo transversal por parte del público, pero también de múltiples personajes del espectáculo, quienes destacaron su calidad humana.

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