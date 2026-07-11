“Su forma coqueta de hablar ha sido siempre”: La Rancherita contó toda su verdad sobre polémica llamada de Américo

“Si la Yamila tiene las pruebas de que eso pasó, por supuesto que la voy a apoyar a ella”, aseguró la cantante.

Esta semana, Carolina “La Rancherita” Molina lanzó contundentes declaraciones y contó toda su verdad respecto de la llamada de Américo el día antes del Festival de Empedrado.

Además, la cantante aseguró que la presunta infidelidad con Américo a Yamila Reyna tras esta llamada no es cierta, y que gracias a ese rumor se truncó una colaboración musical con el artista tropical.

¿Qué pasó entre La Rancherita y Américo?

En el podcast “No Es Tele”, Carolina expuso que siempre ha tenido una “bonita amistad y de mucho respeto” con Américo, corroborando que el cantante sí la llamó.

Molina explicó que fue a trabajar a un cumpleaños cuando se le preguntó por el audio filtrado de Américo, donde agrede verbalmente a una mujer que sería Yamila.





Según su relato, Carolina preguntó si el audio era real y una persona le explicó que había surgido debido a que Yamila estaba hablando por teléfono con un hombre.

“¿Y por esa h… entonces pasó todo? Le dije: ¿Pero con qué cara? Si el otro (Américo) el día anterior me estaba llamando a mí, pero es porque ella estaba hablando con un hombre y a él le pareció mal, y él está hablando con una mujer y a él no le pareció mal”, relató la cantante.

“Nunca dije que me invitó a salir, no, su forma coqueta de hablar ha sido siempre”, y explicó que el motivo de esa llamada era para hablar sobre una posible colaboración musical.

Sin embargo, debido al rumor: “¿Qué vamos a hacer? Si ya me cag…”, arremetió La Rancherita, quien también se refirió a la situación de Yamila.

“Si la Yamila tiene las pruebas de que eso pasó, por supuesto que la voy a apoyar a ella, sobre todo porque yo soy embajadora de la ley integral de la no violencia contra la mujer”, dijo Molina.

Asimismo, agregó: “Y sobre todo porque yo lo pasé también; a mí también me sacaron la c…, me boxearon varias veces, solamente que no fue tan famoso el caso porque el pololo era un pelagato que no conocía nadie” (sic).

Finalmente, respecto de Américo, concluyó: “Si él cometió los errores que haya cometido, porque son errores, es gravísimo, pero si tiene una condición que tiene que tratar, ojalá que la gente que tiene a su alrededor le dé el apoyo, la contención”.