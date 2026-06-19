“Yamila jamás supo…”: Destapan polémicos antecedentes tras presunto coqueteo de Américo a Carolina “La Rancherita” Molina

El cantante de cumbia habría contactado a Yamila recientemente mientras ella estaba en Perú a través de otras personas, asegurándole que aún la amaba.

Este jueves, la periodista Paula Escobar lanzó polémicos antecedentes respecto del presunto coqueteo de Américo a Carolina “La Rancherita” Molina, mientras él aún estaba con Yamila Reyna.

La periodista aseguró que le escribió una fuente que detalla presuntos intentos de acercamiento por parte de Américo a la actriz a través de terceras personas.





¿Qué dijo Paula Escobar sobre Américo y Yamila Reyna?

A través de su cuenta de Instagram, Paula reveló: “Una va camino a las vacaciones y le escriben lo siguiente: ‘Yamila jamás supo que Américo y Carolina Molina hablaban'”.

En esa misma línea, agregó: “Yamila se fue hace un mes a Perú y Américo la contactaba a través de otros para decirle que aún la amaba”.

Asimismo, la fuente detalló: “Que estaba donde su exmujer simplemente porque no puede estar solo y que dormían separadamente. Planeaba irse pronto”.

Finalmente, respecto de la cercanía entre ambas, dicha fuente menciona que “Yamila nunca fue tan amiga de Carolina”.

Los hechos se revelan tras las declaraciones de Molina en televisión, donde aseguró que Américo no le propuso tener relaciones íntimas, pero sí confirmó que la llamó en una oportunidad para felicitarla por el estreno de una canción.

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